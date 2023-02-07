

Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений в Турции превысило 2 920 человек

07.02.2023 10:28





Количество жертв в результате двух разрушительных землетрясений на юге Турции превысило 2 920 человек, более 15 800 жителей пострадали. Обновленные данные о погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия распространяют турецкие СМИ со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.



6 февраля на рассвете возле города Кахраманмараш было зафиксировано землетрясение мощностью 7,7 магнитуды. Подземные толчки произошли примерно в десяти провинциях Турции, включая Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Малатья, Османие, Хатай и Килис. Позже, в 13:24 по местному времени, было зафиксировано землетрясение мощностью 7,6 магнитуды.



По словам вице-президента Турции Фуата Октая, в стране зафиксировано 243 повторных толчка, мощность некоторых превышала 7 магнитуды. Катастрофа уничтожила более 6200 зданий.



По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турцию потрясла крупнейшая катастрофа со времен Эрзинджанского землетрясения 1939 года.





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