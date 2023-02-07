Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений в Турции превысило 2 920 человек


07.02.2023   10:28


Количество жертв в результате двух разрушительных землетрясений на юге Турции превысило 2 920 человек, более 15 800 жителей пострадали. Обновленные данные о погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия распространяют турецкие СМИ со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.

6 февраля на рассвете возле города Кахраманмараш было зафиксировано землетрясение мощностью 7,7 магнитуды. Подземные толчки произошли примерно в десяти провинциях Турции, включая Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Малатья, Османие, Хатай и Килис. Позже, в 13:24 по местному времени, было зафиксировано землетрясение мощностью 7,6 магнитуды.

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, в стране зафиксировано 243 повторных толчка, мощность некоторых превышала 7 магнитуды. Катастрофа уничтожила более 6200 зданий.

По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турцию потрясла крупнейшая катастрофа со времен Эрзинджанского землетрясения 1939 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна