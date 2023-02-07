

Очередное мощное землетрясение зафиксировано в центральной части Турции

07.02.2023 10:28





Очередное сильное землетрясение произошло в центральной части Турции. По сообщению Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), мощность землетрясения составила 5,6 магнитуды. Эпицентр стихии находился недалеко от города Гёльбаши. По информации метеорологической службы США, мощность землетрясения составила 5,5 магнитуды.



После разрушительного землетрясения мощностью 7,7 магнитуды, произошедшего на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, было зарегистрировано более 240 афтершоков. В результате стихии число погибших превысило 2 920 человек, более 15 800 человек пострадали, разрушено более 6 200 зданий.



Землетрясение вызвало масштабные разрушения и человеческие жертвы в соседней с Турцией Сирии. По последним данным, в результате стихии в Сирии погибли более 1 290 человек.





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