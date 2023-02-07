

Хабеишвили: «Национальное движение» больше не собирается участвовать в парламентской жизни

07.02.2023 10:29





«Бидзина Иванишвили решил выполнить задание Путина и вынес фактически смертный приговор воюющему против Путина главнокомандующему. Соответственно, «Национальное движение» приняло конкретное решение, и Бидзина Иванишвили и его марионеточный режим должны это хорошо запомнить», — заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, «Национальное движение» с сегодняшнего дня начинает активности.



«С сегодняшнего дня высокопоставленным лицам «Грузинской мечты» не будет покоя. После этого брифинга первым это почувствует премьер-министр Гарибашвили. С завтрашнего дня «Национальное движение» переходит на чрезвычайный режим. Завтра ждем всех в столице и главным центром протеста будет столица. Также будут запланированы активности в регионах. «Национальное движение» больше не собирается участвовать в парламентской жизни. Мы намерены провести встречи с международными партнерами, мы уже начали конкретную коммуникацию с послами, чтобы усилить давление на «русскую мечту» для сохранения жизни Саакашвили. У нас будут активности сегодня и каждый день», — сказал Хабеишвили.



По заявлению Хабеишвили, послы будут проинформированы о том, почему «Национальное движение» прекращает парламентскую деятельность.



«Национальное движение» больше не собирается участвовать ни в каких дискуссиях и в каких-то играх. Мы делали и делаем все для того, чтобы европейскому будущему нашей страны не стало под угрозу. Мы прекращаем парламентскую работу, и они должны это прекрасно знать, мы просто вынуждены это сделать. Ежедневные протесты и общественное волнение станут ответом на «Грузинскую мечту», Бидзину Иванишвили», — заявил Хабеишвили.





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