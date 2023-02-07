

Минувшей ночью члены ЕНД устроили митинг у дома премьера Гарибашвили

07.02.2023 10:53





Минувшей ночью члены и сторонники «Единого национального движения» провели митинг у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



Они опротестовали решение городского суда, который отказался освобождать Михаила Саакашвили от исполнения наказания и оставил третьего президента в тюрьме.



На месте была мобилизована полиция.



Партия отказалась от работы в парламенте и перешла в режим чрезвычайной ситуации, заявил ее председатель Леван Хабеишвили, пообещавший «лишить покоя чиновников Грузинской мечты».



Источник: СОВА

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