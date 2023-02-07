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Минувшей ночью члены ЕНД устроили митинг у дома премьера Гарибашвили


07.02.2023   10:53


Минувшей ночью члены и сторонники «Единого национального движения» провели митинг у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Они опротестовали решение городского суда, который отказался освобождать Михаила Саакашвили от исполнения наказания и оставил третьего президента в тюрьме.

На месте была мобилизована полиция.

Партия отказалась от работы в парламенте и перешла в режим чрезвычайной ситуации, заявил ее председатель Леван Хабеишвили, пообещавший «лишить покоя чиновников Грузинской мечты».


Источник: СОВА
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