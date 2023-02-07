

Парламент вводит «свод правил поведения» в законодательном органе для журналистов

07.02.2023 10:53





Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о введении ограничений для журналистов освещающих работу законодательного органа. По словам Папуашвили, вскоре будет издан указ о правилах поведения для аккредитованных журналистов, а за основу были взяты практики, используемые в различных странах.



При этом, спикер подчеркнул, что это делается для того, чтобы сотрудники СМИ не мешали мероприятиям, проходящим в парламенте.



Список правил выглядит следующим образом:



журналист не должен препятствовать (срывать) проходящим в Парламенте мероприятиям;

журналист не должен снимать рабочий кабинет депутата или сотрудника аппарата без предварительного разрешения;

журналист должен прекратить интервью, если член парламента, сотрудник канцелярии или находящееся в гостях лицо отказывается от него;

без согласия члена парламента, сотрудника аппарата или находящегося в гостях лица не должен фотографировать их документы, экран телефона или любого другого электронного устройства таким образом, чтобы информация или изображение на нем могли быть читаемы;

не допускать непристойных, сексистских, дискриминационных обращений или действий в отношении лица, находящегося в парламенте;

журналист должен подчиняться указаниям охраны и мандатария;

аккредитацию следует носить на видном месте и не передавать другому лицу.





Источник: СОВА

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