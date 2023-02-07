

Самадашвили: С политической точки зрения бойкот ЕН Д не даст никакого результата

07.02.2023 12:38





«Объявление бойкота сегодня не принесет никакого результата для работы парламента», — заявила член «Лело» Саломе Самадашвили.



Самадашвили отреагировала на заявление Левана Хабеишвили, согласно которому, «Национальное движение» больше не собирается участвовать в парламентской жизни.



По словам Саломе Самадашвили, есть много проблем, о которых нужно говорить с парламентской трибуны.



«Для меня немного это странно, как видно, даже в «Национальном движении» в разные дни принимают разные решения по этому вопросу. Помнится, несколько дней назад председатель «Национального движения» грозился, что они не уйдут из парламента, если не случится перевод или освобождение Михаила Саакашвили, а сейчас, когда вчера Бидзина Иванишвили оставил Саакашвили в заключении, объявили парламентский бойкот. Все это подтверждает то, что с политической точки зрения, в том числе с точки зрения сохранения здоровья и жизни Михаила Саакашвили, этот бойкот не принесет никакого результата. В то же время есть много вызовов и проблем, о которых нужно говорить, в том числе в парламенте и с парламентской трибуны.



Если вы принимаете какое-либо политическое решение, такое серьезное решение, как выход из парламента, вы должны понимать, какие последствия это будет иметь для политического процесса. Пока мы не видим, какие результаты это принесет для интересов нашей страны и нашего народа», — сказала Саломе Самадашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





