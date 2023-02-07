

Парламентскую деятельность прекращает и «Стратегия Агмашенебели»

07.02.2023 12:53





Парламентскую деятельность прекращает и «Стратегия Агмашенебели». Об этом «IPN» сообщил член партии Паата Манджгаладзе.



Он отметил, что они постараются иметь координацию и работать над общим планом действий, однако, если единого плана действий не будет, «оставляют за собой право делать то, что сочтут нужным».



«Мы говорим, что нужен единый план действий, хотя бы координация между оппозиционными партиями, чего мы пока не видим, но исходя из имеющейся данности, предпримем этот шаг, прекратим парламентскую деятельность и попытаемся, чтобы был общий план действий. Если мы не увидим такого плана, мы оставляем за собой право сделать то, что сочтем нужным», — сказал Манджгаладзе.



Что касается их участия в акциях, организованных «Национальным движением», как отметил Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели» будет везде, где встанет вопрос защиты жизни и здоровья человека, европейского будущего страны и поддержки Украины.



Напомним, решение о прекращении парламентской деятельности приняло также «Национальное движение». Партия планирует консультации с другими политическими группами по вопросу об оставлении мандатов.





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