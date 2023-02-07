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Ника Мелия: Находясь в режиме бойкота, мы создаем комфорт правящей партии
07.02.2023 14:39
Временное прекращение парламентской деятельности в этом случае не может быть эффективным, - об этом написал в соцсети бывший председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
Как объясняет Мелия, режим бойкота создаст комфорт для правящей партии.
«Мы должны действовать с правильным осознанием реальности и прагматичным планом, чтобы получить результат.
Временное прекращение парламентской деятельности в данном случае не может быть эффективным.
Если партия остается в парламенте, тогда депутаты должны бороться внутри здания и создавать дискомфорт.
Если партия выходит из парламента – должна выйти и парламентарии должны включиться в борьбу за пределами парламента. Находясь в режиме бойкота, мы создаем комфорт только правящей партии», - написал Мелия.
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