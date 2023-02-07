

Бывшие грузинские и зарубежные политические лидеры выступили за перевод Саакашвили на лечение за границу

07.02.2023 15:07





Четвертый президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, бывшие грузинские и зарубежные политические лидеры выступили с совместным заявлением, в котором требуют перевести Михеила Саакашвили в западное медицинское учреждение.



Подписанты заявления обвиняют «Грузинскую мечту» в резком ухудшении состояния здоровья экс-президента Михеила Саакашвили и возможном его отравлении тяжелыми металлами. Они опираются на оценки консилиума, созданного Народным защитником Грузии, и независимой группы американских медицинских экспертов, согласно которым жизнь Саакашвили не может быть сохранена в Грузии и этот процесс завершится его смертью.



«Смерть президента Саакашвили в грузинской тюремной камере в результате бесчеловечного обращения принесет Грузии очень вредные внутренние и внешние политические последствия и углубит поляризацию в стране. Мы не можем получить такой фатальный результат. Мы не можем молча смотреть, как президент Саакашвили будет умирать в тюрьме. Он должен быть немедленно отправлен на лечение за границу», — говорится в сообщении.



Заявление на английском языке было опубликовано на странице PR Newswire. Об этом маркетинговой платформе сообщила консалтинговая компания GlobalPoint International, которую наняла мать Саакашвили Гиули Аласания. По данным PR Newswire, заявление подписали более 150 человек.



Среди них:



Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии 2013-2018 гг.

Вайра Вике-Фрейберга, сопредседатель NGIC, президент Латвии 1999-2007 гг.

Хикмет Четин, председатель парламента Турции в 1997-1999 годах, вице-премьер-министр в 1995 году, министр иностранных дел Турции в 1991-1994 годах.

Мария Фернанда Эспиноса, 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН

Ян Фишер, премьер-министр Чехии в 2009-2010 гг.

Вальтер Фуст, генеральный директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, 1993–2008 гг.

Кирилл Габурич, премьер-министр Молдовы, 2015 г.

Младен Иванич, президент Боснии и Герцеговины 2014-2018 гг.

Томас Хендрик Ильвес, президент Эстонии в 2006-2016 гг.

Иво Йосипович, президент Хорватии в 2010-2015 гг.

Ядранка Косор, премьер-министр Хорватии в 2009-2011 гг.

Александр Квасьневский, президент Польши в 1995-2005 гг.

Ив Летерм, премьер-министр Бельгии 2008, 2009-2011 гг.

Златко Лагумджия, премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001–2002 гг., заместитель премьер-министра в 1993–1996, 2012–2015 гг.

Игорь Лукшич, премьер-министр Черногории в 2010-2012 гг.

Гиули Аласания, президент Университета Грузии, мать президента Михаила Саакашвили

Розен Плевнелиев, президент Болгарии 2012-2017 гг.

Петре Романи, премьер-министр Румынии в 1989–1991 годах, председатель парламента в 1996–1999 годах.

Лаймдота Страуюма, премьер-министр Латвии 2014-2016 гг.

Петар Стоянов, президент Болгарии 1997-2002 гг.

Исмаил Серагельдин, сопредседатель NGIC, вице-президент Всемирного банка 1992-2000 гг.

Хедва Сери, посол доброй воли ЮНЕСКО

Борис Тадич, президент Сербии в 2004-2012 гг.

Эка Ткешелашвили, вице-премьер-министр Грузии 2010-2012 гг.

Филип Вуянович, президент Черногории 2003-2018 гг.

Раймондс Вейонис, президент Латвии 2015-2019 гг.

Катерина Ющенко, первая леди Украины 2005-2010 гг.

Виктор Ющенко, президент Украины в 2005-2010 годах, премьер-министр в 1999-2001 годах.

Валдис Затлерс, президент Латвии в 2007-2011 гг.

Ровшан Мурадов, генеральный директор Международного центра Низами Гянджеви







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