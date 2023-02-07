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Хоштария: Прошло время, когда Зурабишвили могла хранить молчание
07.02.2023 15:53
Лидер движения «Дроа» Элене Хоштария заявляет, что Саломе Зурабишвили пора принять решение о помиловании Михеила Саакашвили.
Как заявила Хоштария на брифинге, ухудшение состояния здоровья Саакашвили выходит за рамки «Национального движения», и движение «Дроа» готово участвовать в акциях протеста.
«Прошло то время, когда Саломе Зурабишвили могла хранить молчание. Я не знаю, на кого и на что они надеются, но я точно знаю, кто и за что несет ответственность. И сегодня ответственность Саломе Зурабишвили очень высока. Она должна сделать выбор и в конечном итоге принять решение — либо взять на себя ответственность за то, что и она подписала этот приговор, либо спасти человеческую жизнь и, в том числе, европейское будущее нашей страны», — заявила политик.
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