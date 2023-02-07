

Деканоидзе: Я не поддерживаю ни бойкот парламента и сакребуло, ни отказ от мандатов

07.02.2023 16:02





Член «Национального движения» Хатия Деканоидзе не поддерживает объявление бойкота в парламенте и муниципальных собраниях (сакребуло), а также отказ от мандатов.



Об этом Хатия Деканоидзе пишет на странице в Facebook.



Как отмечает оппозиционный депутат, если радикализация процесса пойдет неверно, это будет тяжелейшей проблемой для партии и Михаила Саакашвили.



«Я не сторонница безрезультатного бойкота ни парламента, ни сакребуло, ни отказа от мандатов. Сейчас самое главное - смотреть на события рационально и не потерять доверие наших партнеров. Мы знаем настроения наших партнеров. Если радикализация процесса пойдет неверно (я не имею в виду массированный протест), - это будет тяжелейшей проблемой для партии и Миши. Чем больше путь ведет к маргинальным процессам - тем более Мишу не отпустят.



Решение вопроса Миши это работа над значительным международным давлением. Иванишвили должен почувствовать угрозу. Мы работаем над этим 1,5 года (всего сказать не могу по ряду причин). Сегодня он видит обратное. Чем больше у нас будет способности рационализма и публично говорить правду, тем лучше для интересов нашей Родины», - написала Хатия Деканоидзе.





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