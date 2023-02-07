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МИД Украины: Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином
07.02.2023 16:22
«Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине», — говорится в заявлении МИД Украины.
Как отмечается в заявлении, МИД Украины продолжит защищать интересы Михаила Саакашвили.
«Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты гражданина Украины Михаила Саакашвили по отсрочке или его освобождению от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Саакашвили и отказал в переводе его за границу для лечения.
Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине. МИД Украины будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Саакашвили, который должен быть освобожден», — отмечается в заявлении МИД Украины.
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