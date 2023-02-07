

Главы МИД Латвии и Литвы выступили с заявлениями в связи с Саакашвили

07.02.2023 17:52





Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич обеспокоен состоянием здоровья экс-президента Михеила Саакашвили.



«Меня все больше беспокоит здоровье бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Я призываю власти Грузии оказать надлежащую медицинскую помощь и не допустить ухудшения его состояния», — заявил он.



По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, освобождение Михеила Саакашвили для лечения было бы лучшим решением для европейского будущего Грузии.



«Отпустить Михеила Саакашвили на лечение за границу было бы лучшим решением — для него, его семьи и европейского будущего Грузии», — написал он в Twitter.



Вчера, 6 февраля, Верховная Рада Украины призвала Европейский Союз, государства-члены и Совет Европы проявить гуманность и способствовать скорейшему переводу третьего президента Грузии, гражданина Украины, за границу для лечения.



6 февраля Тбилисский городской суд отклонил ходатайство об отсрочке приговора или освобождении от наказания Михеила Саакашвили в связи с ухудшением состояния его здоровья.





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