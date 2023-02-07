

МИД: Продолжается работа по установлению местонахождения в Турции 6 граждан Грузии

07.02.2023 19:33





По информации МИД Грузии, до сих продолжается работа по установлению местонахождения в Турции 6 граждан Грузии.



Как поясняют в ведомстве, в посольство обратились более ста граждан, особенно сложными были случаи 20 лиц, однако местонахождение 14 из них установлено и их жизни опасность не угрожает.



«За два дня на городские номера посольства, на действующие горячие линии, а также в социальные сети посла и сотрудников посольства поступило более тысячи телефонных звонков и обращений от граждан Грузии и членов их семей. Кроме того, в посольство обратились более ста граждан Грузии. Среди них особенно сложными были случаи до 20 граждан. Отсюда местонахождение 14 граждан на данном этапе установлено. С ними состоялась коммуникация. Их жизни опасность не угрожает, работа по установлению местонахождения 6 граждан до сих пор продолжается. На данном этапе подтверждена гибель двух граждан Грузии. Посольство Грузии активно работает для оказания помощи гражданам, находящимся в зоне стихии», - отмечается в информации, распространенной МИД Грузии.



Посольство Грузии в Турции работает в чрезвычайном режиме.





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