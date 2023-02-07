

Посольство Грузии в Турции работает в чрезвычайном режиме

07.02.2023 19:40





В связи с сильным землетрясением в Турецкой Республике посольство Грузии в Турции перешло на режим чрезвычайной ситуации. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.



По данным ведомства, с целью определения местонахождения, состояния и потребностей граждан Грузии в зоне бедствия диппредставительство находится в постоянном контакте с Центром по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики.



«Следует отметить, что в зоне бедствия из-за повреждения автомобильных дорог и аэропортов нарушено транспортное сообщение. Движение запрещено. Кроме того, ситуация осложняется сложными метеорологическими условиями и повторными толчками. Соответственно, ситуация быстро меняется. Меняется и количество жертв и погибших. За два дня на городские номера посольства, на действующие горячие линии, а также в социальные сети посла и сотрудников посольства поступило более тысячи телефонных звонков и обращений от граждан Грузии и членов их семей.



Кроме того, в посольство обратились более ста граждан Грузии. Среди них особенно тяжелыми были случаи до 20 граждан. На данном этапе установлено местонахождение 14 граждан. Коммуникация с ними состоялась. Их жизни ничего не угрожает, работа по установлению местонахождения шестерых граждан продолжается. На данном этапе подтверждена смерть двух граждан Грузии. Посольство Грузии активно работает над поиском альтернативных способов безопасной эвакуации граждан и оказания помощи», — говорится в сообщении МИД.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





