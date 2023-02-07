

Рейнсалу: Эстония готова предоставить медицинскую экспертизу для лечения Саакашвили -

07.02.2023 20:34





«Мы обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призываем предоставить ему возможность лечиться за границей», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.



«Мы обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призываем предоставить ему возможность лечиться за границей. Эстония готова предоставить медицинскую экспертизу для его лечения. Этот шаг также важен для снижения поляризации в обществе», — говорится в заявлении главы МИД Эстонии.



Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов об отсрочке или смягчении приговора Михаилу Саакашвили.







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