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Рейнсалу: Эстония готова предоставить медицинскую экспертизу для лечения Саакашвили -


07.02.2023   20:34


«Мы обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призываем предоставить ему возможность лечиться за границей», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Мы обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призываем предоставить ему возможность лечиться за границей. Эстония готова предоставить медицинскую экспертизу для его лечения. Этот шаг также важен для снижения поляризации в обществе», — говорится в заявлении главы МИД Эстонии.

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов об отсрочке или смягчении приговора Михаилу Саакашвили.


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