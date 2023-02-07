

Эдгарс Ринкевичс призывает власти Грузии оказать надлежащую медицинскую помощь Михеилу Саакашвили

07.02.2023 20:46





«Я призываю власти Грузии оказать надлежащую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили», — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.



«Меня беспокоит состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Призываю власти Грузии оказать надлежащую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили и избежать ухудшения его состояния», — заявил глава МИД Латвии.



Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов об отсрочке или смягчении приговора Михаилу Саакашвили.







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