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Эдгарс Ринкевичс призывает власти Грузии оказать надлежащую медицинскую помощь Михеилу Саакашвили
07.02.2023 20:46
«Я призываю власти Грузии оказать надлежащую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили», — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Меня беспокоит состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Призываю власти Грузии оказать надлежащую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили и избежать ухудшения его состояния», — заявил глава МИД Латвии.
Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов об отсрочке или смягчении приговора Михаилу Саакашвили.
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