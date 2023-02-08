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Хабеишвили представил план действий и анонсировал акции протеста в Тбилиси и регионах
08.02.2023 09:20
Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал проведение акций протеста в Тбилиси и регионах.
По заявлению Хабеишвили, 8 февраля в 17:00 акция протеста пройдет у Министерства юстиции в Тбилиси.
Как он анонсировал на брифинге в офисе партии, акции протеста планируются во всех регионах и городах Грузии.
«Предлагаем следующий план: завтра в 17:00 будет протест у Министерства юстиции. Призываем наших граждан, проживающих в столице, зафиксировать протест.
Также с 9 февраля в Хелвачаури, Сигнахи, Марнеули, Зестафони и Боржоми в 13:00 в параллельном режиме будут проходить акции солидарности у местных муниципалитетов, я имею в виду мэрию и управу. Также на местах будем и мы, политические лидеры, пусть местные коррупционеры подготовятся и знают, что им не будет покоя.
Также 10 февраля в 13:00 пройдут акции протеста в Кобулети, Мартвили, Самтредиа, Сагареджо и Хашури.
В субботу, 11 февраля, в 15:00 ждем вас у дома Бидзины Иванишвили в Шекветили. Господин Бидзина, и вы, Ираклий Гарибашвили, Рати Брегадзе, различные высокопоставленные лица, укрепляющие российский олигархический режим, готовьтесь, борьба будет бескомпромиссной», - сказал Хабеишвили.
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