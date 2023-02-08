

Недопустима угроза на использование президентом дискреционных конституционных полномочий - президент

08.02.2023 09:21





В демократической стране недопустима угроза на использование президентом дискреционных конституционных полномочий. Об этом говорится в заявлении администрации президента Грузии. Этим администрация президента откликается на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе.



Администрация президента приводит цитату Ираклия Кобахидзе, с которой Кобахидзе представил себя в 2020 году, при выдвижении избирательного списка.



«Администрация президента Грузии хочет откликнуться на заявление председателя партии «Грузинская мечта», г-на Ираклия Кобахидзе о дискреционном праве президента.



Считаем, что «третий номер избирательного списка «Грузинской мечты», магистр права Тбилисского государственного университета и Дюссельдорфского университета, доктор права Дюссельдорфского университета, профессор Тбилисского государственного университета, (бывший) вице-президент Парламентской ассамблеи Совет Европы, на этом остановимся, много продолжать не будем», господин Ираклий Кобахидзе должен хорошо знать, что в демократической стране недопустима угроза на использование президентом дискреционных конституционных полномочий!», - говорится в заявлении.



Для информации, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос о возможном помиловании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и сказал, что у общества будет тяжелейшая реакция на такой акт и, естественно, у него тоже была бы «очень тяжелая реакция». По словам Кобахидзе, если бы такое произошло теоретически, это был бы шаг против грузинского государства.





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