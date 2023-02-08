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Министр юстиции: Задержание Эсебуа - предупредительный сигнал для искушенных криминальных романтиков


08.02.2023   12:08


Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе откликнулся в соцсети на задержание Бадри Эсебуа. Как пишет Брегадзе, он поздравляет полицейских с успешным завершением сложной операции.

«Поздравляю всех полицейских с успешным завершением сложной операции под руководством Вахтанга Гомелаури. Задержание Эсебуа – это не только восстановление справедливости, но и предупредительный сигнал для поддавшихся искушению криминальных романтиков», — пишет Рати Брегадзе.

Обвиняемый в ограблении зугдидского филиала «Банка Грузии» Бадри Эсебуа задержан в селе Джихашкари.

Вооруженный Бадри Эсебуа ворвался в здание «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября 2020 года. Он взял в заложники более 40 граждан и потребовал 500 тысяч долларов США и гарантии безопасности в обмен на их освобождение. После получения денег, злоумышленнику удалось скрыться.

Расследование по этому делу ведется по статьям 236, 323 и 329 УК Грузии, что подразумевает террористический акт, захват заложников в террористических целях и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.


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