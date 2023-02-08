

Семья Саакашвили заплатила американской лоббистской компании «Аккерман» 917 177 долларов

08.02.2023 12:11





Семья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заплатила американской лоббистской компании «Аккерман» 917 177 долларов. Информацию об этом распространяет Департамент юстиции США.



По официальной информации Департамента юстиции США, Гиули Аласания, мать экс-президента, подписала контракт, оформленный между сторонами.



Контракт был подписан в июле 2022 года и с тех пор «Аккерман» занимается предоставлением юридических консультаций по вопросам немедленного освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



По информации Департамента юстиции США, адвокат Массимо Д’Анджело общался с сотрудниками посольства США в Грузии, офисом сенатора США Джин Шахин, специалистом по глобальным стратегическим коммуникациям Кристофером Харвином и заместителем помощника секретаря в Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США.



По информации Департамента юстиции США, компания «Аккерман» заплатила более 350 тысяч долларов за медицинские и другие услуги по делу Михаила Саакашвили.







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