

Грузия одной из первых откликнулась на призыв Турции о международной помощи - посол Али Каан Орбай

08.02.2023 12:33





По словам посла Турции в Грузии Али Каана Орбая, Грузия одной из первых откликнулась на призыв Турции о международной помощи и направила туда спасательную группу.



Как заявил посол Первому каналу Грузии, Турция благодарна властям Грузии и грузинскому народу.



«Хочу выразить благодарность властям Грузии, президенту Зурабишвили, премьер-министру Гарибашвили, министру иностранных дел Дарчиашвили, министру внутренних дел Гомелаури и всем другим министрам и нашим друзьям в парламенте, которые выразили сожаление и соболезнования.



А также, хочу поблагодарить председателя парламента Шалву Папуашвили за эмоциональную минуту молчания, которой почтили память жертв землетрясения на открытии вчерашней весенней сессии парламента. Мы преодолеем этот сложный период при поддержке наших друзей, наших братьев. Благодарю грузинский народ, который разделил наше горе и проявил солидарность. Я хочу сказать, что вместе мы будем сильными. Спасибо, Грузия», — заявил турецкий посол.







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