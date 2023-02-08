

Дело Саакашвили может быть рассмотрено в Страсбургском суде в течении 1-2 дней — экс-судья ЕСПЧ

08.02.2023 13:24





«Конкретных сроков для таких дел нет, но это вопрс 1-2 дней», — заявила бывшая судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Нона Цоцория, в интервью изданию «Batumelebi», отвечая на вопрос, сколько времени может понадобиться Страсбургскому суду для рассмотрения дела Саакашвили.



Напомним, 6 февраля Тбилисский городской суд отклонил ходатайство об отсрочке приговора или освобождении от наказания Михеилу Саакашвили в связи с ухудшением состояния его здоровья.



Говоря о Михеиле Саакашвили, бывшая судья Европейского суда, вспоминает российского оппозиционера Алексея Навального, и полагает, что Европейский суд также увидит эту параллель. Здесь же Нона Цоцория объясняет, почему у Саакашвили есть большие шансы выиграть дело в Европейском суде.



По ее словам, наиболее эффективным и быстрым механизмом в данном случае является временная мера, предусмотренная Правилом 39 Регламента Европейского Суда по правам человека, не требующая подачи иска в обязательном порядке.



«Рассмотрение временной меры может иметь место до подачи иска, и суд выносит решение в сокращенные сроки. Как правило, в таком случае чаще всего обращаются в суд на основании статей 2 и 3 Конвенции, когда жизни и здоровью человека может быть нанесен непоправимый вред.



Вот почему существует такой гибкий и быстрый механизм принятия решений. Это никоим образом не означает, что суд укажет, есть нарушение или нет. Суд принимает обеспечительные меры для решения вопроса, который требует срочного разрешения. А имело ли место нарушение Конвенции о правах человека, это будет решаться в будущем, после рассмотрения иска», - отмечает Цоцория.





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