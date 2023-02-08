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Украина направила в Турцию 87 спасателей
08.02.2023 14:44
Украина направила в Турцию 87 спасателей для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
По информации СМИ, об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина от 7 февраля.
По заявлению правительства, МВД и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отправить в Турецкую Республику самолетами Ан-32 и Ан-26 и автомобильным транспортом сводный поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям общей численностью 87 человек, в том числе 10 человек — членов экипажей самолетов, для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Напомним, что в результате сильного землетрясения, произошедшего в юго-восточной части Турции 6 февраля, по последним данным, погибли более 7100 человек, более 40 000 граждан пострадали. В 10 провинциях, пострадавших от стихии, объявлено трехмесячное чрезвычайное положение.
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