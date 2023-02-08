

Папуашвили: В 2022 году парламент Грузии принял 82 закона для выполнения 12 рекомендаций ЕС

08.02.2023 15:01





2022 год стал историческим годом в отношениях между Грузией и Евросоюзом. В июне Грузии была предоставлена ​​европейская перспектива, что укрепило путь Грузии к членству в ЕС, - заявил на пленарном заседании спикер парламента Шалва Папуашвили, представляя отчет о деятельности парламента страны за 2022 год и план действий на 2023 год.



По его словам, парламент Грузии уже добился значительного прогресса в реализации рекомендаций ЕС.



Председатель парламента подробно рассказал о прогрессе по каждой рекомендации.



«В июне 2022 года Грузия получила европейскую перспективу, что укрепило путь Грузии к членству в ЕС. Парламент возглавил процесс реализации рекомендаций ЕС с привлечением заинтересованных сторон, включая государственные ведомства, гражданское общество и международных партнеров. Всего парламент Грузии принял 82 закона для выполнения 12 рекомендаций ЕС.



Парламент Грузии уже добился значительного прогресса в осуществлении рекомендаций Евросоюза», - отметил Шалва Папуашвили.



Он сказал и по поводу не удавшейся попытки избрать нового Народного защитника, что предполагает одна из рекомендаций ЕС.



«К сожалению, первая попытка избрать Народного защитника не увенчалась успехом. Партии не смогли договориться о кандидате, который мог бы получить поддержку квалифицированного большинства. Мы продолжим консультации в этом направлении. Убежден, что в условиях полного осознания парламентскими партиями ответственности перед собственными избирателями возможно согласование кандидата в Народные защитники», - заявил председатель парламента.





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