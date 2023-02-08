

Папуашвили: Парламент Грузии, вместе с правительством, способствовал двузначному экономическому росту в стране

08.02.2023 15:10





В течение 2022 года парламент продолжил работу по улучшению всеобъемлющей регулирующей базы. В 2022 году парламент принял 298 законов», - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил на пленарном заседании, представляя отчет о деятельности парламента страны за 2022 год и план действий на 2023 год.



Как отметил Шалва Папуашвили, новые законы, принятые парламентом в 2022 году, лучше защищают права потребителей.



По его же словам, парламент Грузии принял «Государственный бюджет Грузии на 2023 год», согласно которому увеличено финансирование здравоохранения, социальной защиты, пенсионного обеспечения, обороны, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, образования и инфраструктурных проектов.



«Новые законы лучше защищают права потребителей, способствуют расширению прав и возможностей женщин и борьбе с гендерным насилием, а также открывают множество новых возможностей в сельском хозяйстве, образовании, сфере безопасности, охране окружающей среды, культуре, здравоохранении и других секторах. Парламент Грузии, вместе с правительством, создав соответствующую законодательную базу, способствовал двузначному экономическому росту в стране», - отметил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





