

Тамар Кордзая: Сейчас помилование Саакашвили со стороны президента – это гуманитарный акт для его спасения

08.02.2023 15:13





Если власти дойдут до убийства Михаила Саакашвили, нам с ними не справиться, и тогда действительно потребуется революция, но мы не хотим революции в этой стране, все должны сделать то, что могут, - заявила независимый депутат парламента Грузии Тамар Кордзая в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По оценке Кордзая, заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили по поводу помилования Саакашвили, что, мол, он не может быть так освобожден, носит политический характер и является «уклонением» со стороны Зурабишвили.



«Саакашвили похудел на 46 килограммов, и если эта потеря веса не остановится, то потом уже ему может не помочь и вывоз из страны. Сейчас помилование – это гуманитарный акт для его спасения», - заявила Кордзая.



На вопрос, если президент помилует Саакашвили, отправят ли его в этом случае на лечение за границу, Кордзая заявляет, что «это бы усилило международное давление и создало условия».



«Если президент помилует и тем самым засвидетельствует, что видит риск нанесения непоправимого ущерба здоровью человека, разве она не имеет на это права?», - отметила Тамар Кордзая.



Для справки, по заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, репутация страны ущемлена, доверие пошатнулось, место Грузии в новой геополитической данности стало неопределенным, что является результатом усилий правящей команды и оппозиции. Что касается решения суда по поводу Михаила Саакашвили, Зурабишвили считает, что этим «грузинский народ был приговорен к хождению по замкнутому кругу».



По ее же словам, Саакашвили не может быть освобожден помилованием и с этой точки зрения простирание рук к президенту ничего не даст.





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