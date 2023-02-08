

Папуашвили: Каждый день, когда у нас нет статуса кандидата – это несправедливость по отношению к Грузии

08.02.2023 16:39





«Грузия, её система, государственное устройство, её бюрократия заслуживали статус кандидата, и каждый день, когда у нас нет этого статуса, является несправедливостью по отношению к Грузии», — заявил на пленарном заседании председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, представляя отчет о деятельности парламента Грузии за 2022 год и план действий на 2023 год.



«Я абсолютно убежден, что Грузия заслуживала статус кандидата в члены ЕС, и сама Еврокомиссия подтвердила это итоговой оценкой опросника. Каждый день, когда у нас нет статуса кандидата – это несправедливость по отношению к Грузии. Мы впереди по баллам, скажем, не только по сравнению с Молдовой, но и по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая в декабре стала страной-кандидатом в ЕС. Так что в этом плане мы довольно-таки продвинулись. Грузия, ее система, государственное устройство, бюрократия заслуживали статус кандидата, и каждый день, когда у нас нет статуса кандидата – это несправедливость по отношению к Грузии», — заявил председатель парламента.



По его словам, важно, чтобы оппозиция признала, что страна заслуживает этот статус.



«Все политические группы должны быть убеждены в том, что этот статус полагается Грузии так же, как в этом убеждены все граждане Грузии. Если все об этом скажут убедительно, заверяю вас, что наше единство и вера получат надлежащий ответ со стороны ЕС. А то, что мы в хорошей и наилучшей форме, подтверждает последняя оценка Еврокомиссии. Поэтому я обращаюсь ко всем вам — в данном случае подумайте о своей стране», — заявил Папуашвили.







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