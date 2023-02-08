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«Это маленькая шутка, мы должны её простить» — Кобахидзе о заявлении президента Грузии


08.02.2023   17:52


Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе прокомментировал вчерашнее заявление президента Саломе Зурабишвили.

Президент в своём заявлении отвечала на ремарку Кобахидзе, применила те же слова для его описания, что и он сам во время представления своей кандидатуры на выборах 2020 года, и подчеркнула, что «недопустимо угрожать из-за использования президентом конституционных полномочий».

Кобахидзе ответил, что Зурабишвили тоже оценивает «эксклюзивные решения парламента», но законодательный орган не воспринимает это как угрозу.

«Это была маленькая шутка, мы наверно должны её простить… У неё тоже была тяжелая реакция на эксклюзивные решения парламента и это не было угрозой», — сказал он.

Вчера, 7 февраля, администрация президента Грузии отреагировала на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе и отметила, что в демократической стране нельзя угрожать использованию президентом дискреционных, конституционных полномочий:

«Мы считаем, что третий номер в списке «Грузинской мечты», магистр права Тбилисского государственного университета и Дюссельдорфа, доктор права Дюссельдорфского университета, профессор Тбилисского государственного университета, (бывший) вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, на этом мы остановимся, много продолжать не будем [именно этими словами Кобахидзе представил свою кандидатуру — ред.] Господин Иракли Кобахидзе должен прекрасно знать, что в демократической стране недопустимо угрожать применением президентом дискреционных, конституционных полномочий!», — говорится в заявлении администрации президента.

Перед этим Иракли Кобахидзе заявил, что если Саломе Зурабишвили помилует Михеила Саакашвили, то и общество, и он сам, «тяжело» на это отреагируют.


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