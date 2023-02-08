|
|
|
Президент Украины находится в Лондоне
08.02.2023 18:20
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию.
Премьер-министр Риши Сунак встретил его в лондонском аэропорту Станстед.
Как сообщает BBC, сегодняшний визит станет символической демонстрацией поддержки Украины Великобританией.
Президент Зеленский посетит Даунинг-стрит, встретится с королем Карлом III и станет одним из немногих иностранных лидеров, которые лично выступят перед парламентом. Он также посетит украинских солдат, которых обучают британские военные.
После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года это третий официальный международный визит Владимира Зеленского после США и Польши.
Визит Президента Украины в Великобританию предшествует его поездке в Брюссель. Завтра ожидается его выступление в Европарламенте и участие в саммите лидеров ЕС.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна