

Президент Украины находится в Лондоне

08.02.2023 18:20





Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию.



Премьер-министр Риши Сунак встретил его в лондонском аэропорту Станстед.



Как сообщает BBC, сегодняшний визит станет символической демонстрацией поддержки Украины Великобританией.



Президент Зеленский посетит Даунинг-стрит, встретится с королем Карлом III и станет одним из немногих иностранных лидеров, которые лично выступят перед парламентом. Он также посетит украинских солдат, которых обучают британские военные.



После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года это третий официальный международный визит Владимира Зеленского после США и Польши.



Визит Президента Украины в Великобританию предшествует его поездке в Брюссель. Завтра ожидается его выступление в Европарламенте и участие в саммите лидеров ЕС.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





