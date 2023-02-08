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Президент Украины находится в Лондоне


08.02.2023   18:20


Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию.

Премьер-министр Риши Сунак встретил его в лондонском аэропорту Станстед.

Как сообщает BBC, сегодняшний визит станет символической демонстрацией поддержки Украины Великобританией.

Президент Зеленский посетит Даунинг-стрит, встретится с королем Карлом III и станет одним из немногих иностранных лидеров, которые лично выступят перед парламентом. Он также посетит украинских солдат, которых обучают британские военные.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года это третий официальный международный визит Владимира Зеленского после США и Польши.

Визит Президента Украины в Великобританию предшествует его поездке в Брюссель. Завтра ожидается его выступление в Европарламенте и участие в саммите лидеров ЕС.


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