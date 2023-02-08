

«Национальное движение» проводит акцию у Минюста

08.02.2023 18:31





«Национальное движение» проводит акцию у Министерства юстиции Грузии.



Участники акции требуют освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в целях лечения.



Они обращаются к министру юстиции Рати Брегадзе и скандируют: «Убийца».



По их словам, все, кто участвует в процессе оставления Саакашвили в заключении, являются его убийцами.



Участники акции держат в руках флаги Грузии и Украины. Члены «Национального движения» обращаются с речами к собравшимися.



«Они должны чувствовать, что у Михаила Саакашвили много сторонников. Мы придем ко всем, и со всех спросится», - заявил один из членов «Национального движения» Георгий Мумладзе.



На месте мобилизована полиция. Правоохранители перекрыли лестницу, ведущую к зданию министерства.



Напомним, что «Национальное движение» анонсировало непрерывную волну протестов после того, как Тбилисский городской суд отклонил ходатайство об отсрочке приговора третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. С ходатайством об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания обратились в суд адвокаты экс-президента. Это ходатайство около двух месяцев рассматривал судья Георгий Аревадзе.





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