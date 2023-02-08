|
|
|
Парламент Грузии отправит гуманитарный груз пострадавшим от землетрясения в Турции
08.02.2023 21:29
Парламент начинает благотворительную акцию в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, — заявил на пленарном заседании председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Призываю всех депутатов принять участие в этой благотворительной акции», — призвал Папуашвили.
В парламенте Грузии открыт специальный банковский счет, на который депутаты и сотрудники аппарата парламента будут собирать финансовую помощь пострадавшим и готовить соответствующую гуманитарную помощь.
Как отметили в парламенте Грузии, необходимые продукты и предметы быта для пострадавших в ближайшее время будут отправлены в Турецкую Республику.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна