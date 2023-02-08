

Парламент Грузии отправит гуманитарный груз пострадавшим от землетрясения в Турции

08.02.2023 21:29





Парламент начинает благотворительную акцию в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, — заявил на пленарном заседании председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Призываю всех депутатов принять участие в этой благотворительной акции», — призвал Папуашвили.



В парламенте Грузии открыт специальный банковский счет, на который депутаты и сотрудники аппарата парламента будут собирать финансовую помощь пострадавшим и готовить соответствующую гуманитарную помощь.



Как отметили в парламенте Грузии, необходимые продукты и предметы быта для пострадавших в ближайшее время будут отправлены в Турецкую Республику.





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