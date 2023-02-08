Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент Грузии отправит гуманитарный груз пострадавшим от землетрясения в Турции


08.02.2023   21:29


Парламент начинает благотворительную акцию в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, — заявил на пленарном заседании председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Призываю всех депутатов принять участие в этой благотворительной акции», — призвал Папуашвили.

В парламенте Грузии открыт специальный банковский счет, на который депутаты и сотрудники аппарата парламента будут собирать финансовую помощь пострадавшим и готовить соответствующую гуманитарную помощь.

Как отметили в парламенте Грузии, необходимые продукты и предметы быта для пострадавших в ближайшее время будут отправлены в Турецкую Республику.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна