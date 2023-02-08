

Хабеишвили: Высокодолжностные лица должны знать, что повсюду они встретят протест и множество сюрпризов

08.02.2023 21:50





По заявлению председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, протестная волна охватит все районы, все города и соберется в столице.



Как сказал Хабеишвили журналистам, дело экс-президента Саакашвили и его жизнь равны европейскому будущему Грузии.



По его словам, высокие должностные лица будут постоянно видеть протест.



«Завтра в 13:00 акция пройдет в Зестафони, а также в Марнеули, Хелвачаури, Сигнахи, Боржоми. Выражайте свой протест на местах, и я вам обещаю, что в итоге, общественный протест переместиться в столицу. Параллельно этому высокие должностные лица, члены и не члены правительства, должны знать, что везде, где бы они ни были, их встретит протест, их ждет много сюрпризов. Оглядывайтесь назад, потому что вы будете чувствовать дыхание грузинского народа за спиной», - заявил Хабеишвили.





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