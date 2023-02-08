

Валерий Чечелашвили: Зурабишвили не виновата в сложившейся ситуации, но ответственность лежит и на ней

08.02.2023 21:55





Проблема хорошо описана, но решение проблемы не предложено, и я думаю, что общественность ждала именно этого от президента, - об этом член Центра стратегического анализа Грузии (GSAC) Валерий Чечелашвили заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», говоря по поводу заявления президента Грузии.



По словам Валерия Чечелашвили, ответственность за третьего президента Грузии Михаила Саакашвили лежит и на Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что в сложившейся ситуации она не виновата.



«Для того, чтобы разрядить и показать выход, пусть [президент] заявит, что готова помиловать Михаила Саакашвили, как только закончится суд. Г-жа Саломе Зурабишвили абсолютно права, в ситуации, которая сложилась вокруг третьего президента, она не виновата, но ответственность лежит и на ней. Если мы дойдем до фатального исхода, это будет очень большим пятном на всем государстве. Ответственности будет гораздо больше на власти, в том числе и на президенте, потому что у президента есть тот рычаг, с помощью которого мы можем предотвратить фатальный исход. Президент не может уйти от ответственности в данном случае, хотя и не по его вине мы оказались в такой ситуации», - заявил Валерий Чечелашвили.



Он также прокомментировал заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о выполнении Грузией рекомендаций и 12 пунктов ЕС.



По словам Валерия Чечелашвили, очень хорошо, что мы приняли много законов, но остается и множество проблем.



«Очень хорошо, что мы приняли столько законов, но в связи с этим возникает и остается много проблем. 12 пунктов очень важны, но есть и другие обстоятельства, такие как то, что у нас должен быть соответствующий уровень доверия и диалога с нашими европейскими партнерами. К сожалению, я не вижу той степени доверия, которая выражается в различных решениях со стороны ЕС. К примеру, это выражается, в том, что мы не присоединяемся к внешнеполитическим решениям, принимаемым Евросоюзом и слышны соответствующие призывы со стороны грузинских властей. Я думаю, что выбран неправильный тон, когда мы говорим о европейских партнерах, и если до сих пор это было в адрес послов и депутатов Европарламента, то теперь предметом этой критики, которая является очень недальновидным шагом, стала г-жа Урсула фон дер Ляйен», - заявил Валерий Чечелашвили.





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