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Штрафы за прогулы грузинских депутатов пойдут на помощь населению Турции
08.02.2023 22:16
В парламенте Грузии объявлено, что все деньги, удержанные у депутатов за прогулы заседаний в декабре, будут направлены для закупки гуманитарной помощи Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения.
Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что направил соответствующий запрос в казначейский совет.
Одновременно Папуашвили призвал всех депутатов и сотрудников парламента перечислять деньги на специально открытый благотворительный счет для помощи Турции.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 9057, сообщил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Число раненых превысило 52 тысячи. В пострадавших провинциях обрушились 6444 здания.
Посольство Турции обратилось за помощью к жителям Грузии, объявив сбор гуманитарной помощи.
Нужны одеяла, пледы, спальные мешки, теплая одежда – пальто, плащи, куртки, свитеры, перчатки, шарфы, носки. Продукты питания длительного хранения, например, консервы, детское питание, подгузники, средства гигиены.
Вещи до 10 февраля можно приносить по адресу: Посольство Турции, Тбилиси, Илья Чавчавадзе, 35. Контактные телефоны: 511-130-198, 599-033-560.
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