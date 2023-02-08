

Штрафы за прогулы грузинских депутатов пойдут на помощь населению Турции

08.02.2023 22:16





В парламенте Грузии объявлено, что все деньги, удержанные у депутатов за прогулы заседаний в декабре, будут направлены для закупки гуманитарной помощи Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения.



Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что направил соответствующий запрос в казначейский совет.



Одновременно Папуашвили призвал всех депутатов и сотрудников парламента перечислять деньги на специально открытый благотворительный счет для помощи Турции.



Число погибших при землетрясении в Турции достигло 9057, сообщил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Число раненых превысило 52 тысячи. В пострадавших провинциях обрушились 6444 здания.

Посольство Турции обратилось за помощью к жителям Грузии, объявив сбор гуманитарной помощи.

Нужны одеяла, пледы, спальные мешки, теплая одежда – пальто, плащи, куртки, свитеры, перчатки, шарфы, носки. Продукты питания длительного хранения, например, консервы, детское питание, подгузники, средства гигиены.



Вещи до 10 февраля можно приносить по адресу: Посольство Турции, Тбилиси, Илья Чавчавадзе, 35. Контактные телефоны: 511-130-198, 599-033-560.





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