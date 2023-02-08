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ЕНД планирует акции протеста по всей стране
08.02.2023 23:07
После того, как 6 февраля Тбилисский городской суд оставил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили под стражей, Единое национальное движение (ЕНД) объявило бойкот парламентской деятельности, перешло на «чрезвычайный режим» и запланировало акции солидарности с Михаилом Саакашвили по всей стране.
Первые два таких митинга прошли 6-7 февраля в Тбилиси, возле дома премьер-министра Ираклия Гарибашвили и Канцелярии правительства. На вчерашнем брифинге новоизбранный председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что акции пройдут и в регионах, что должно стать началом «большого протестного заряда» в столице.
Очередная акция протеста, организованная Национальным движением, пройдет сегодня, 8 февраля, в Тбилиси в районе Ортачала, возле здания Министерства юстиции. 9 февраля акции пройдут в Хелвачаури, Сигнаги, Марнеули, Зестафони и Боржоми. 10 февраля — в Кобулети, Мартвили, Самтредиа, Сагареджо и Хашури, а 11 февраля — члены и сторонники ЕНД соберутся у резиденции основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили на Черноморском побережье, в Шекветили.
В конце брифинга Леван Хабеишвили обратился к оппозиционным политикам и сказал им, что «нам нужно единство» и «мы не должны тратить время на критику и ругательства в адрес друг друга». «Каждая секунда и минута важны для европейского будущего нашей страны», — сказал он и призвал граждан выходить на запланированные акции протеста.
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