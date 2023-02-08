

Казахстан запретил россиянам жить в стране по внутреннему паспорту

08.02.2023 23:10





Казахстан продолжает ужесточать требования для эмигрировавших в страну россиян. Теперь для длительного проживания в Казахстане гражданам России нужен загранпаспорт. Власти внесли соответствующие изменения в правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане, сообщило МВД республики.



Срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 дней. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, где иностранец намерен поселиться, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.



При этом по внутреннему паспорту все еще можно въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в Казахстане.



Ограничения ввели, чтобы исключить возможность иностранцам регистрироваться по несуществующим адресам, а также по адресам, не имеющих отношения к заявителю, объясняет МВД.



Казахстан стал одной из самых популярных стран у бегущих от мобилизации россиян. По данным погранслужбы ФСБ, в третьем квартале 2022 года число въездов в Казахстан поставило рекорд за последние пять лет — почти 1,3 млн случаев. По оценке МВД Казахстана, в 2022 году в страну въехало 2,9 млн граждан России, из них 146 000 получили местный ИНН, а 36 000 — еще и временный ВНЖ.



В январе Казахстан резко ужесточил условия пребывания для россиян — отменил возможность получить так называемый визаран. Это возможность продлить легальное безвизовое пребывание в стране, выехав на несколько дней за границу, а потом вернувшись обратно.



До этого россияне могли въехать в Казахстан по национальному российскому паспорту или загранпаспорту и оставаться в стране 30 дней, не оформляя никаких документов, потом еще 60 дней с регистрацией по месту жительства, затем выехать из страны, заехать вновь и опять остаться на три месяца.



По новому постановлению граждане стран ЕАЭС, в том числе россияне, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода. Обнулить свое пребывание в стране за счет выезда за границу больше нельзя.





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