

Министр иностранных и европейских дел Хорватии посетит Грузию

09.02.2023 10:59





Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грилич-Радман посетит Грузию с визитом.



В МИД Грузии отмечают, что это первый визит министра иностранных дел Хорватии в Грузию, который осуществляется в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.



В рамках визита первый дипломат Хорватии проведет встречу с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти Грузии, в том числе со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.



Кроме того, в рамках визита главы МИД Хорватии в Грузию будет подписано соглашение об экономическом сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами о дипломатических тренингах.



Визит Гордана Грилич-Радмана в Грузию завершится 11 февраля.







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