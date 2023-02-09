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Министр иностранных и европейских дел Хорватии посетит Грузию
09.02.2023 10:59
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грилич-Радман посетит Грузию с визитом.
В МИД Грузии отмечают, что это первый визит министра иностранных дел Хорватии в Грузию, который осуществляется в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
В рамках визита первый дипломат Хорватии проведет встречу с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти Грузии, в том числе со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
Кроме того, в рамках визита главы МИД Хорватии в Грузию будет подписано соглашение об экономическом сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами о дипломатических тренингах.
Визит Гордана Грилич-Радмана в Грузию завершится 11 февраля.
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