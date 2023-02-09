

В 2022 году в Грузии гуманитарный статус был предоставлен 460 иностранным гражданам

09.02.2023 12:40





В прошлом году гуманитарный статус в Грузии был предоставлен 460 гражданам иностранных государств, из них больше всего - 367 лиц являются гражданами Украины.



В частности, по статистическим данным МВД, среди лиц, получивших гуманитарный статус в Грузии в течение года, 39 являются гражданами Афганистана; 14 - неустановленного гражданства; 13 - Йемена; 11 - Ирака; 4 - Сирии, 4 - Сомали; 4 - России; 1 - Египта.



За указанный период статус беженца получил 41 иностранный гражданин, из них 19 - граждане Афганистана, 5 – Ирана, 2 – России, 4 – Египта, 1 – Турции, 1 – Пакистана, 1 - Сирии и 8 лиц неустановленного гражданства.



За указанный период в предоставлении статуса было отказано 822 иностранным гражданам. Отсюда больше всего, 310 лиц, являются гражданами Ирана; России - 40; Турции - 77; Ирака - 45; Египта - 55; Иордании - 70; Нигерии - 36; Афганистана - 14; Бангладеш -13.



В прошлом году в качестве ищущих убежища было зарегистрировано 1 473 иностранных гражданина, отсюда больше всего - 516 лиц - граждане Украины. 203 зарегистрированных искателя убежища – граждане Турции; Ирана - 194, России - 115; Иордании - 44; Афганистана - 31; Нигерии - 27; Йемена - 21; Иордании - 21; Южной Африки - 16; Бангладеш - 14.



За 12 месяцев из Грузии выдворены 165 граждан других стран. Их распределение по гражданству следующее: Иран - 29; Турция - 25; Азербайджан - 21; Россия - 8; Украина - 1.



За тот же период в центр временного размещения помещены 73 иностранных гражданина, в том числе 10 граждан Азербайджана; Турции - 23; Индии - 5, России - 3.



Данные по миграции за 2022 год по сравнению со статистикой 2021 года увеличились. В частности, в 2021 году гуманитарный статус в Грузии был предоставлен всего 75 гражданам иностранных государств, а статус беженца – 21 лицу; в качестве ищущих убежища зарегистрировано было 743 иностранных гражданина. В 2021 году в статусе было отказано 426 лицам.





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