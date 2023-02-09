

Гарибашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Венгрии

09.02.2023 12:48





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече в администрации правительства были рассмотрены существующее сотрудничество между Грузией и Венгрией и перспективы его углубления.



Премьер-министр поздравил Тамар Лилуашвили с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей работе. Со своей стороны Тамар Лилуашвили поблагодарила премьер-министра за оказанное доверие.



До сих пор Тамар Лилуашвили занимала должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Республике Болгарии. Также в разное время был советником по инвестициям Министерства экономики и устойчивого развития «Производи в Грузии», а также исполнительным директором Национального инвестиционного агентства Грузии «Инвестируй в Грузию»; Она также был координатором программы, а затем директором Центра международных отношений SCIS (Атланта, США) и была консультантом The Edison Group, консалтинговой фирмы по связям с общественностью и правительствами (Атланта, США).



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.







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