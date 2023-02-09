

Председатель парламента: Если бы Грузия ввела санкции против России, она навредила бы только себе

09.02.2023 12:53





«Если бы Грузия ввела санкции против России, сегодня у нас был бы 10-процентный экономический спад вместо роста, а это означает закрытие предприятий, обнищание населения, а «Грузинская мечта» избежала для страны», — об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Шалва Папуашвили, после волны санкций прошел год, и все увидели, что Грузия в этом вопросе честна, что она не допустила обхода введенных санкций.



«В то же время мы видели, что те люди, не важно, были они представителями грузинской политики или нет, которые призывали Грузию и некоторые из них до сих пор призывают нас ввести двусторонние санкции, что они собирались делать с нашей страной в конце концов. Сегодня уже подсчитано экономически, что если бы Грузия ввела санкции, сегодня у нас был бы 10-процентный экономический спад, а не рост. Какое значение это имело бы для грузинского бизнеса и народа, это понятно, это означает закрытие предприятий, обнищание населения, страну увела от этого «Грузинская мечта» и наше правительство тем, что мы изначально заняли достаточно рациональную позицию, с учетом того, если бы Грузия ввела санкции, мы не смогли бы причинить никакого вреда России, а только навредили бы Грузии. При этом мы честно соблюдаем международные санкции и никому не позволяем обходить их через Грузию. Конечно, важно, чтобы позиция по отношению к России была жесткой, твердой, а с другой стороны, ни одно государство не переступало красную черту, с экономической точки зрения, где ему будет больше вреда, чем вреда России», — заявил Шалва Папуашвили.







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