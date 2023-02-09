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Посол Турции: Присутствие грузинских поисково-спасательных групп в Адыямане - луч надежды для народа
09.02.2023 12:58
По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Грузии Али Каана Орбая, Грузия одной из первых откликнулась на просьбу Турции о помощи и организовала поисково-спасательные отряды.
«Наш сосед, старый друг, стратегический партнер, братская Грузия одной из первых откликнуась на нашу просьбу о помощи. В тот же день, когда произошло землетрясение, в течение нескольких часов Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии организовала поисково-спасательные отряды. Как мне сообщили, они уже спасли человека, 21-летнюю девушку, и их присутствие там — луч надежды для жителей Адыямана», — заявил посол Турции.
По последним данным, в Турции в результате землетрясения погиб 12 391 человек. Кроме того, официально подтверждена гибель трех граждан Грузии.
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