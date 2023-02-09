

МИД: Общими усилиями можно остановить попытку насильственного изменения Россией границ суверенных государств

09.02.2023 13:49





Я поделился с коллегой, что Грузия неуклонно придерживается пути мирного разрешения конфликта - мы считаем, что при твердой позиции наших партнеров и международного сообщества возможно остановить попытку насильственного изменения Россией границ суверенных государств, - об этом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил после встречи с находящимся с визитом в Грузии министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грилич Радманом.



Как отметил Дарчиашвили, с хорватским коллегой он говорил о сложном положении, сложившемся в плане безопасности, которое еще более отягчила широкомасштабная военная агрессия России против Украины.



«Наряду с вопросом вступления в Евросоюз я говорил с министром о среднесрочной цели Грузии, которая подразумевает поэтапную интеграцию в Евросоюз, максимальный доступ к его единому рынку. Это принесет конкретную пользу Грузии и ее населению в краткосрочный и среднесрочный период, и фактически будет возможно пользоваться теми благами, которые приносит членство в ЕС.



Мы заострили внимание на значении Грузии в процессе укрепления энергобезопасности Европы. Говоря о евроатлантическом будущем Грузии, мы договорились, что будем еще активнее сотрудничать для усиления как политического, так и практического измерения процесса вступления нашей страны в НАТО. Говорили о сложном положении, сложившемся в плане безопасности, которое еще более отягчила широкомасштабная военная агрессия России против Украины. Во время разговора с коллегой я отметил тяжелую ситуацию с точки зрения безопасности, гуманитарной и прав человека в нашем регионе. Я поделился с коллегой, что Грузия неуклонно стоит на пути мирного урегулирования конфликта. Мы считаем, что при твердой позиции наших партнеров и международного сообщества возможно остановить попытку насильственного изменения Россией границ суверенных государств и обеспечить мир», - отметил министр.





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