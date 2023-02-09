

В посольстве Турции в Грузии продолжается сбор гуманитарного груза в помощь пострадавшим от землетрясения

09.02.2023 13:52





В посольстве Турции в Грузии продолжается сбор гуманитарного груза в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.



Гуманитарный груз в посольство Турции в Грузии приносят граждане.



Ранее посольство Турции опубликовало список адресов, по которым граждане могут доставить предметы в помощь пострадавшим от землетрясения регионам.



Кроме того, посольство Турции опубликовало список запрашиваемых вещей: пальто, плащ, джемпер, перчатки, шарф, берет, носок, одеяло, спальный мешок, продуктовый набор (сухой и консервированный), детское питание, детские подгузники, средства для уборки и гигиены, женские гигиенические прокладки.



По информации посольства, желающие могут доставить помощь по указанным ниже адресам до конца дня пятницы, 10 февраля 2023 года.



Посольство Турции — Пр. И.Чавчавадзе, #35, Тбилиси, [email protected]



Белиз Турфчу: 511 130 198; Боран Джфе Кочбоган: 599 033 560



GÜRTİAD Площадь Свободы №4, Тбилиси, [email protected] ; Мерт Юмушакер: 577 562 000



MÜSİAD- Пр. И.Чавчавадзе #37, [email protected] , тел.: 557 505 946



ООО Йонфаши Джорджия, склад, Ливанская улица 4/В, Авчала, Тбилиси, Иса Алтуни: 577 562 007





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