

Кобахидзе: «Порочный интерес» к Грузии возрос на фоне преимущества России в Украине»

09.02.2023 13:54





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что «Грузию хотят втянуть в войну» и утверждал, что сейчас эти усилия активизировались на фоне ситуации на украинском фронте и «определенного преимущества» России.



«Исходя из того, что ситуация в Украине сегодня непростая, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес (вовлечь Грузию в войну) возрос», — сказал Кобахидзе в эфире Первого канала.



По его словам, требования из-за рубежа об освобождении и передаче Михаила Саакашвили в другую страну — это часть плана по тому, чтобы открыть в Грузии «второй фронт».



«К нашей стране есть очень большой злой интерес, которого почему-то нет, например, к Молдове…Но нет порочного интереса к Молдове, а есть порочный интерес к Грузии», — заявил Кобахидзе.



При этом он утверждал, что в Кишиневе также находится под арестом бывший президент страны, но на это никто не реагирует.



Кобахидзе не первый раз упоминает в этом контексте Додона, несмотря на то, бывший президент Молдовы не находится в заключении. Игорь Додон, предшественник Майи Санду, с мая прошлого года по обвинению в коррупции был под домашним арестом , который был снят в ноябре.



Требование украинской стороны передать Михаила Саакашвили в Киев Кобахидзе назвал «позорным».

По его словам, у «Саакашвили оказалась самая нежная психика среди 9 тысяч заключенных», а его цель — выйти на свободу, начать беспорядки в стране и вовлечь Грузию в войну.



«Саакашвили сознательно, при участии своей семьи, не принимает пищу с необходимым количеством калорий…Это процесс самовредительства, который при поддержке внешнего вмешательства должен обеспечить его освобождение», — сказал Кобахидзе.



Он отметил, что министерство юстиции предлагало сторонникам Саакашвили привезти для него в Тбилиси любого иностранного врача, но ответа не последовало.



«Оказалось, что кампания, связанная с освобождением Михаила Саакашвили, от начала до конца продиктована политическими целями, ничего медицинского здесь нет. У всего этого есть единственная цель — освободить Саакашвили для того, чтобы в стране начались беспорядки. Конечная цель – второй фронт», — утверждает лидер правящей партии.



По словам Кобахидзе семья Саакашвили владеет миллионами и заплатила лоббистской компании «Аккерман» в США 917 тысяч долларов, что подтвердил департамент юстиции США.



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