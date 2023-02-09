

Правящая команда поддерживают Тею Цулукиани на фоне критического заключения по Гелати

09.02.2023 14:03





После того, как Национальный центр исследования истории грузинского искусства и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили опубликовал критическое заключение о реставрации Гелатского монастыря в Кутаиси, тема реставрации Гелати вновь оказалась в центре всеобщего внимания. Часть общественности и оппозиционные политики возложили всю ответственность за выявленные в процессе нарушения на министра культуры Тею Цулукяни и подвергли критике правительство и депутатов большинства за их «преступное» молчание. В ответ на критику оппонентов министр культуры заручилась поддержкой членов правящей команды.





8 февраля, во время презентации отчета о деятельности Парламента за 2022 год председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что «результатом личных изысканий и исследований» Теи Цулукиани «выяснилось много вещей относительно того, что какие нарушения, к сожалению, были допущены на этом памятнике».



Он также отметил, что у тех, кто «действительно болеет» за памятник, нет «лучшего союзника, чем госпожа Теа Цулукиани». «Когда все действительно молчали, госпожа Теа одной из первых подняла голос, изучала, исследовала и задокументировала определенные вопросы», — подчеркнул он, добавив, что сейчас она занимается этим вопросом на должности министра культуры.



В тот же день председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе также защитил министра культуры заявил, что проблема Гелати возникла не сегодня и не вчера, а «накоплялась много лет». По его словам, именно под руководством Теи Цулукиани в Парламенте началось открытое изучение проблемы, и «возможность исследовать и изучить проблему была открыта для всей оппозиции».



«Именно в это время начались нападки на нее, и люди, в руках которых разваливалось это дело, были в авангарде этих нападок», — сказал Михаил Сарджвеладзе и подчеркнул, что «действия, которые власть осуществляет в этом направлении, несомненно, будет способствовать спасению Гелати».



Акция партии «Лело» у здания Парламента

Заявления в поддержку министра культуры со стороны депутатов большинства последовали за вчерашней акцией протеста, организованным партией «Лело», и заявлениями депутата от «Лело» Аны Нацвлишвили. На вчерашней акции Нацвлишвили отметила, что «очень большая ответственность» за происходящие процессы вокруг Гелати ложится на министра культуры Тею Цулукиани.



«Но то молчание, которое наблюдается в Парламенте Грузии со стороны большинства по отношению к Гелати и то преступное равнодушие, которое проявляет остальное правительство по отношению к Гелати, очень тяжелое, и я не знаю, что сегодня может это перевесить», — сказала она, добавив, что акция «является напоминанием для них, чтобы действовали хотя бы сейчас».



Ана Нацвлишвили акцентировала внимание на проблеме Гелати 7 февраля, на открытии весенней сессии Парламента, и призвала спикера Парламента и мажоритарных депутатов посетить монастырь. «История запомнить всех, и тех, кто пытался (что-то сделать), и тех, кто ничего не делал и набрал воду в рот. Храм рушится и ответственность за это будет на вас, а не только на Тее Цулукиани», — обратилась она к депутатам Грузинской мечты.





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