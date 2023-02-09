

Председатель «Мечты» исключает амнистию в отношении Саакашвили

09.02.2023 15:09





Обещаю грузинскому обществу, что принятие парламентом закона об амнистии на тему Саакашвили исключено, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, рассмотрит ли парламент издание амнистии по делам Саакашвили, если он признает обвинения.



По словам Кобахидзе, заключенные могут вызывать сочувствие, но освобождение по гуманитарным соображениям 9 тысяч заключенных исключено.



«Амнистия парламентом исключена. Амнистия это закон, который должен коснуться абстрактного круга лиц. Нельзя, чтобы амнистия применялась к одному конкретному кругу. Мы будем защищать принципы до конца, и исключено, чтобы закон об амнистии подходил одному человеку.



Все 9 тысяч заключенных, даже самые серьезные заключенные, в том числе Саакашвили, могут вызывать сочувствие, это человеческая история, но освобождение по гуманитарным соображениям 9 тысяч заключенных исключено, особенно когда дело касается заключенного, изобличенного в одном из самых тяжких преступлений. Ни один из 9 тысяч заключенных не принес огорчение стольким людям, скольким принес Михаил Саакашвили во время и после своего президентства. Исходя из этого, о каких гуманитарных соображениях речь?!» — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





