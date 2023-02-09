

Останки одного гражданина Грузии, погибшего при землетрясении в Турции, перевезены на родину

09.02.2023 15:16





По информации посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, останки одного гражданина Грузии, погибшего в результате землетрясения в Турции, перевезено на родину.



По его же информации, идут работы по поиску двух граждан.



«Посольство Грузии в Турции продолжает работу в чрезвычайном режиме. В целях выяснения состояния и местонахождения граждан Грузии посольство находится на постоянной связи с Центром чрезвычайных ситуаций Турецкой Республики (AFAD). Следует отметить, что в 24-часовом режиме работают и номера горячей линии посольства Грузии в Турции, куда на данный момент поступило более тысячи телефонных звонков и обращений от граждан Грузии и членов их семей. Как известно, на данном этапе подтверждена смерть трех граждан Грузии, среди них тело одного уже доставлено в Грузию. Следует отметить, что на данный момент установлено местонахождение десятков граждан Грузии, их состояние удовлетворительное. В связи с двумя гражданами ведутся поисково-спасательные работы в городе Газиантеп и городе Исканедрун. Посольство активно работает над поиском альтернативных путей безопасной эвакуации граждан из зоны стихии и оказания им помощи.



Следует отметить, что в зоне стихийного бедствия по-прежнему затруднено свободное передвижение, а на автомагистралях ведутся восстановительные работы. В направлении зоны стихии могут свободно передвигаться только спасательные группы и колонны с гуманитарной помощью. Ситуацию усугубляют тяжелые метеорологические условия, холод и снегопад. Ежедневно увеличивается общее число пострадавших и погибших. Посольство Грузии в Турции находится в постоянном контакте с гражданами Грузии, находящимися в зоне стихии, с целью определения их потребностей», - заявил Джанджгава.





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