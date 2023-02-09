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ЕНД проводит в регионах акции в поддержку Саакашвили
09.02.2023 16:25
В регионах Грузии проходят акции протеста с требованием перевести экс-президента Михеила Саакашвили на лечение за границу. Организатор акций партия «Единое национальное движение».
Сегодня сторонники политика собрались в Хелвачаури, Сигнахи, Марнеули, Зестафони и Боржоми. Новый председатель партии Леван Хабеишвили присутствовал на акции в Зестафони.
Член «Национального движения» Петре Цискаришвили сказал, что акции состоятся во всех городах страны, а 20 февраля масштабная акция пройдет в Тбилиси. Акции проходят в рамках кампании, начатой российским правозащитником Марком Фейгиным.
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