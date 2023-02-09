

ЕСПЧ выявил ряд нарушений в деле бывшего мэра Тбилиси

09.02.2023 16:31





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выявил ряд нарушений в деле бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и обязал государство выплатить ему компенсацию в размере 10 000 евро.



ЕСПЧ пришел к выводу, что:



- Был нарушен первый пункт первой статьи европейской Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность) в деле о предварительном заключении с 3 июля 2014 г. по 2 апреля 2015 г.;

- Был нарушен первый пункт пятой статьи по делу о предварительном заключении со 2 апреля по 17 сентября 2015 г.;

- Не был нарушен первый пункт пятой статьи в виду отсутствия указания срока лишения свободы в постановлениях от 4 июля 2014 г. и 15 марта 2015 г.;

- Был нарушен третий пункт пятой статьи (право на свободу и личную неприкосновенность).

- Не была нарушена 18-я статья (рамки применения ограничения прав).



Угулава оспаривал законность меры пресечения, примененной к нему в период с июля 2014 года по сентябрь 2015 года в рамках двух уголовных дел.



Напомним, расследование в отношении политика началось вскоре после прихода к власти «Грузинской мечты». В 2013 году прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел.



В начале июля 2014 года Тбилисский городской суд поместил Гиги Угулава под стражу по делу об отмывании денег. 9-месячный срок заключения истек в апреле 2015 года, а 16 марта суд продлил ему срок заключения. За день до этого прокурор принял речение об отягчении обвинения по одному из дел, связанных с предполагаемой незаконной конфискацией имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2007 году.



Бывший мэр Тбилиси обжаловал продление предварительного заключения в Конституционном суде, который установил, что срок предварительного заключения не должен превышать 9 месяцев. Гиги Угулава находился в предварительном заключении более 14 месяцев. 17 сентября 2015 года Тбилисский городской суд освободил бывшего мэра столицы Гиги Угулава на основании решения Конституционного суда, пишет Formula.





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